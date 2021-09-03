Масові гуляння на День міста в Одесі не пройшли непомітно для поліції
Почалися "неприємності" після закінчення великого концерту на Потемскінських сходах. Про це повідомляє видання "
Група молодих людей почала голосно вигукувати гімн України і кричалки «Чорноморця», це чомусь викликало невдоволення іншої групи, і незабаром почалася бійка.
Поліцейські, що чергували на місці, втрутилися і затримали кількох буйних учасників бійки.
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У той же час телеграм-канал «Одеса зараз» повідомляє, що хтось застосував сльозогінний газ при затриманні фанів "Чорноморця". Люди кашляли, чхали і плакали.
Зазначимо, що за громадським порядком в центрі міста стежили близько 700 поліцейських і нацгвардійців.
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