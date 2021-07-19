В разгар жары отдых на одесских пляжах то и дело заканчивается драками
Так, в воскресенье 18 июля произошло сразу две массовые драки на городских пляжах. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Первая потасовка вспыхнула на пляже Отрада.
Как рассказали очевидцы, один из сотрудников пляжного заведения нахамил девушке. Та не растерялась и позвала на помощь своих знакомых, которые устроили драку.
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Другая потасовка случилась в Лузановке.
Там подвыпившая компания выкрикнула "Слава Украине", однако кому-то это не понравилось и начались выяснения отношений на кулаках.
Пользователи в соцсетях задаются вопросом, кто эти люди, которым не понравились патриотические лозунги?
«С России что ли понаехали. Ошиблись немножко. Одесса ж не Крым. Героям Слава!»,
«Им не все равно на них и что они кричат?», - возмущаются в сети.
Напомним, что в Одессе завязалась драка в маршрутке: появилось видео потасовки
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