В разгар жары отдых на одесских пляжах то и дело заканчивается драками

Так, в воскресенье 18 июля произошло сразу две массовые драки на городских пляжах. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Первая потасовка вспыхнула на пляже Отрада.

Как рассказали очевидцы, один из сотрудников пляжного заведения нахамил девушке. Та не растерялась и позвала на помощь своих знакомых, которые устроили драку.

Другая потасовка случилась в Лузановке.

Там подвыпившая компания выкрикнула "Слава Украине", однако кому-то это не понравилось и начались выяснения отношений на кулаках.

Пользователи в соцсетях задаются вопросом, кто эти люди, которым не понравились патриотические лозунги?

«С России что ли понаехали. Ошиблись немножко. Одесса ж не Крым. Героям Слава!»,

«Им не все равно на них и что они кричат?», - возмущаются в сети.

Напомним, что в Одессе завязалась драка в маршрутке: появилось видео потасовки

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