В маршрутке Одессы завязалась драка между водителем и пассажиром
Инцидент случился в городской маршрутке №168.
Кадры с разборками опубликовал местный Telegram-канал "Х**вая Одесса"(чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
«А как бы это нормально, драка с водителем?», - говорится в публикации.
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Начало ссоры на запись очевидца не попала, поэтому причина конфликта осталась неизвестной.
На видео видно, как мужчина ходит по маршрутке и нецензурно выражается в сторону водителя. Маршрутчик не остался в долгу и несколько раз ударил пассажира.
«Что это такое, это городской транспорт, вы нас обслуживаете в конце-то концов», - говорят люди, сидящие в салоне.
Они посоветовали пассажиру не конфликтовать с водителем, а записать номер маршрутки и обратиться с жалобой в Департамент транспорта.
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