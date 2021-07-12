В маршрутке Одессы завязалась драка между водителем и пассажиром

Инцидент случился в городской маршрутке №168.

Кадры с разборками опубликовал местный Telegram-канал "Х**вая Одесса"(чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

«А как бы это нормально, драка с водителем?», - говорится в публикации.

Начало ссоры на запись очевидца не попала, поэтому причина конфликта осталась неизвестной.

На видео видно, как мужчина ходит по маршрутке и нецензурно выражается в сторону водителя. Маршрутчик не остался в долгу и несколько раз ударил пассажира.

«Что это такое, это городской транспорт, вы нас обслуживаете в конце-то концов», - говорят люди, сидящие в салоне.

Они посоветовали пассажиру не конфликтовать с водителем, а записать номер маршрутки и обратиться с жалобой в Департамент транспорта.

Напомним, что движение общественного транспорта остановлено в Одессе: кадры коллапса

Еще Politeka писала, что в Одесской области авто сбило трех пешеходов: кадры с места аварии

Также Politeka сообщала, что жизнь девочки оборвалась в туалете на Одесчине, кадры