В Одессе по неизвестным причинам устроили массовую драку
Инцидент случился в фан-зоне возле стадиона «Черноморец», где сотни болельщиков следили за футбольным матчем. Видео драки появилось в местных Telegram-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Сначало всё было мирно, футбольные любители разместились на газоне и приготовились к просмотру игры. Около стадиона было настолько много людей, что некоторым пришлось расстилать свои покрывала на асфальте или смотреть футбол стоя.
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В какой-то момент между футбольными фанатами произошла перепалка. Мужчины начали кричать, а затем толкать друг друга.
Другие болельщики попытались урезонить дебоширов и к счастью, им это удалось.
По предварительной информации, зачинщики драки были пьяны.
Отметим, что во время четвертьфинала Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила английской команде со счетом 0:4.
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