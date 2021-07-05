В Одессе по неизвестным причинам устроили массовую драку

Инцидент случился в фан-зоне возле стадиона «Черноморец», где сотни болельщиков следили за футбольным матчем. Видео драки появилось в местных Telegram-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Сначало всё было мирно, футбольные любители разместились на газоне и приготовились к просмотру игры. Около стадиона было настолько много людей, что некоторым пришлось расстилать свои покрывала на асфальте или смотреть футбол стоя.

В какой-то момент между футбольными фанатами произошла перепалка. Мужчины начали кричать, а затем толкать друг друга.

Другие болельщики попытались урезонить дебоширов и к счастью, им это удалось.

По предварительной информации, зачинщики драки были пьяны.

Отметим, что во время четвертьфинала Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила английской команде со счетом 0:4.

Напомним, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение

Еще Politeka писала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе

Также Politeka сообщала, что в троллейбусе пассажир напал на женщину-водителя, она вытолкала его ногами: видео разборок