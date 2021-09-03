Массовые гуляния на День города в Одессе не прошли незаметно для полиции

Начались «неприятности» после окончания большого концерта на Потемскинской лестнице. Об этом сообщает издание « УСИ » (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Группа молодых людей начала громко выкрикивать гимн Украины и кричалки «Черноморца», это почему-то вызвало недовольство другой группы, и вскоре началась драка.

Дежурившие на месте полицейские вмешались и задержали нескольких буйных участников потасовки.

В тоже время телеграм-канал «Одесса Сейчас» сообщает, что кто-то применил слезоточивый газ при задержании фанов "Черноморца". Люди кашляли, чихали и плакали.

Отметим, что за общественным порядком в центре города следили окло 700 полицейских и нацгвардейцев.

Напомним, что в Одессе с размахом отметили День города, видео: жители опасаются локдауна

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