Массовые гуляния на День города в Одессе не прошли незаметно для полиции

Начались «неприятности» после окончания большого концерта на Потемскинской лестнице. Об этом сообщает издание «УСИ» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Группа молодых людей начала громко выкрикивать гимн Украины и кричалки «Черноморца», это почему-то вызвало недовольство другой группы, и вскоре началась драка.

Дежурившие на месте полицейские вмешались и задержали нескольких буйных участников потасовки.

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В тоже время телеграм-канал «Одесса Сейчас» сообщает, что кто-то применил слезоточивый газ при задержании фанов "Черноморца". Люди кашляли, чихали и плакали.

Отметим, что за общественным порядком в центре города следили окло 700 полицейских и нацгвардейцев.

Напомним, что в Одессе с размахом отметили День города, видео: жители опасаются локдауна

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