Массовые гуляния на День города в Одессе не прошли незаметно для полиции
Начались «неприятности» после окончания большого концерта на Потемскинской лестнице. Об этом сообщает издание «
Группа молодых людей начала громко выкрикивать гимн Украины и кричалки «Черноморца», это почему-то вызвало недовольство другой группы, и вскоре началась драка.
Дежурившие на месте полицейские вмешались и задержали нескольких буйных участников потасовки.
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В тоже время телеграм-канал «Одесса Сейчас» сообщает, что кто-то применил слезоточивый газ при задержании фанов "Черноморца". Люди кашляли, чихали и плакали.
Отметим, что за общественным порядком в центре города следили окло 700 полицейских и нацгвардейцев.
Напомним, что в Одессе с размахом отметили День города, видео: жители опасаются локдауна
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