В Одесі молодий хлопець влаштував екстремальний виступ на Тещиному мосту

Кадри небезпечної розваги показав телеграм-канал "Одеса як вона є", передає Politeka.net.

Одесит ходив по поручнях і висів на ліхтарі, дивуючи небезпечними трюками, які він показав на великій висоті.

Відзначимо, що висота моста становить близько 30 метрів, під мостом проходить автомагістраль.

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«На Тещиному мосту хлопець дуже намагався здивувати оточуючих. А міг здивувати поліцію і засмутити прибиральниць», - йдеться в публікації телеграм-каналу.

Раніше ми писали, що мужчина випав з вікна Одеського готелю.

НП сталася рано вранці на Французькому бульварі. Так, перехожі побачили чоловіка, який лежав під вікнами готелю. Вони викликали медиків, а заодно і поліцію.

швидка, лікарі

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Також Politeka повідомляла, в Одесі хлопець випав з вікна багатоповерхівки на очах у людей: "дивлюся вгору, а він летить"