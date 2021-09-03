Наражав своє життя на небезпеку

В Одесі молодий хлопець влаштував екстремальний виступ на Тещиному мосту

Кадри небезпечної розваги показав телеграм-канал "Одеса як вона є", передає Politeka.net.

Одесит ходив по поручнях і висів на ліхтарі, дивуючи небезпечними трюками, які він показав на великій висоті.

Відзначимо, що висота моста становить близько 30 метрів, під мостом проходить автомагістраль.

«На Тещиному мосту хлопець дуже намагався здивувати оточуючих. А міг здивувати поліцію і засмутити прибиральниць», - йдеться в публікації телеграм-каналу.

Раніше ми писали, що мужчина випав з вікна Одеського готелю.

НП сталася рано вранці на Французькому бульварі. Так, перехожі побачили чоловіка, який лежав під вікнами готелю. Вони викликали медиків, а заодно і поліцію.

Нагадаємо, що працівники зірвалися з висоти разом з кондиціонером, вижили не всі: відео трагедії під Одесою

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