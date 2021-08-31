Под Одессой двое мужчин сорвались с высотки, один погиб, второго увезли в больницу
Трагедия разыгралась в последний день августа в селе Фонтанка Одесского района. Очевидицам удалось заснять небольшой ролик с места происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
По словам свидетелей случившегося, с третьего этажа высотки упали двое специалистов по кондиционерам. Их придавило металлической конструкцией.
Очевидцы говорят, что один мужчина погиб, а второй остался жив, но получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу.
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Сейчас выясняются все подробности происшествия.
Официальной информации от полиции пока нет.
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