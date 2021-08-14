В курортной части Одессы погиб ребенок, выпав из окна многоэтажки

Трагический инцидент случился в субботу, 14 августа в жилом комплексе "36 Жемчужины" на улице Генуэзской в районе Аркадии. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Со слов очевидцев, мальчик выпал с высоты третьего этажа. Он не выжил. Ребенку было всего три года.

Также свидетели происшествия говорят, что беда произошла в семье с тремя детьми, которые сегодня приехали на отдых из Киева. Квартира была арендованная.

На момент трагедии родителей не было дома.

Сейчас правоохранители на месте выясняют все обстоятельства происходящего, однако в пресс-службе ГУНП пока ничего не комментируют.

Зато пользователи в соцсетях активно обсуждают трагический инцидент с малышом, а также выражают слова соболезнования его родителям.

"Жесть царство небесное Земля ему пухом",

"Родителям сил пережить трагедию",

"Бедные детки",

"Ангелочек маленький (((( Как так?

Боже, какое горе родителям",

"Царствия небесного, малышу!

А родителям сил, им всю жизнь теперь с этим жить

Не судите да не судимы будете!", - пишут в сети.

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