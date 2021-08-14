В курортной части Одессы погиб ребенок, выпав из окна многоэтажки
Трагический инцидент случился в субботу, 14 августа в жилом комплексе "36 Жемчужины" на улице Генуэзской в районе Аркадии. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.
Со слов очевидцев, мальчик выпал с высоты третьего этажа. Он не выжил. Ребенку было всего три года.
Также свидетели происшествия говорят, что беда произошла в семье с тремя детьми, которые сегодня приехали на отдых из Киева. Квартира была арендованная.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Тина Кароль оставила послание покойному мужу, трогает до слез: "Все как ты хотел..."
Винник и его "тайная жена" слились в романтичном танце под хит Тины Кароль, видео: "Как же красиво"
Офицера полиции избили прямо в райотделе, женщина в больнице: детали беспредела из Одессы
"Холостяк" Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."
На момент трагедии родителей не было дома.
Сейчас правоохранители на месте выясняют все обстоятельства происходящего, однако в пресс-службе ГУНП пока ничего не комментируют.
Зато пользователи в соцсетях активно обсуждают трагический инцидент с малышом, а также выражают слова соболезнования его родителям.
"Жесть царство небесное Земля ему пухом",
"Родителям сил пережить трагедию",
"Бедные детки",
"Ангелочек маленький (((( Как так?
Боже, какое горе родителям",
"Царствия небесного, малышу!
А родителям сил, им всю жизнь теперь с этим жить
Не судите да не судимы будете!", - пишут в сети.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"
Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии
Также Politeka сообщала, в торговом центре случилась трагедия с одесситом, фото: "Выпали документы"