В Одессе молодой парень устроил экстремальное выступление на Тещином мосту
Кадры опасного развлечения показал телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net.
Одессит ходил по перилам и висел на фонаре, удивляя опасными трюками, которые он показал на большой высоте.
Отметим, что высота моста составляет около 30 метров, под мостом проходит автомагистраль.
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«На Тёщином мосту парень очень старался удивить окружающих. А мог удивить полицию и расстроить уборщиц», - говорится в публикации телеграм-канала.
Ранее мы писали, что мужчина выпал из окна одесской гостиницы.
ЧП произошло рано утром на Французском бульваре. Так, прохожие увидели мужчину, который лежал под окнами гостиницы. Они вызвали медиков, а заодно и полицию.
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