Подвергал свою жизнь опасности

В Одессе молодой парень устроил экстремальное выступление на Тещином мосту

Кадры опасного развлечения показал телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net.

Одессит ходил по перилам и висел на фонаре, удивляя опасными трюками, которые он показал на большой высоте.

Отметим, что высота моста составляет около 30 метров, под мостом проходит автомагистраль.

«На Тёщином мосту парень очень старался удивить окружающих. А мог удивить полицию и расстроить уборщиц», - говорится в публикации телеграм-канала.

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ЧП произошло рано утром на Французском бульваре. Так, прохожие увидели мужчину, который лежал под окнами гостиницы. Они вызвали медиков, а заодно и полицию.

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