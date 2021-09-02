Початок вересня в Одесі ознаменувався присутністю холодного атмосферного фронту
Він приніс в місто невеликі опади і сильний вітер, який вируватиме до кінця доби 2 вересня. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру пориви збережуться і вночі.
Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпеки- "жовтому". До кінця доби в Одеській області оголошено штормове попередження.
Одеситів просять не стояти під лінією електропередач, не підходити до електропроводів, що обірвалися, а також уникати знаходження поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукріпленими конструкціями.
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Раніше ми писали, що негода внесла кардинальні зміни в роботу пасажирських поїздів.
Так, через погодні умови в Одеській області і в Україні затримуються ряд поїздів.
Шквальний вітер і технічні перебої затримали в дорозі ряд пасажирських поїздів Одеського напрямку і не тільки.
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