Під деревами краще не стояти!

Початок вересня в Одесі ознаменувався присутністю холодного атмосферного фронту

Він приніс в місто невеликі опади і сильний вітер, який вируватиме до кінця доби 2 вересня. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру пориви збережуться і вночі.

Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпеки- "жовтому". До кінця доби в Одеській області оголошено штормове попередження.

Одеситів просять не стояти під лінією електропередач, не підходити до електропроводів, що обірвалися, а також уникати знаходження поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукріпленими конструкціями.

Раніше ми писали, що негода внесла кардинальні зміни в роботу пасажирських поїздів.

Так, через погодні умови в Одеській області і в Україні затримуються ряд поїздів.

Шквальний вітер і технічні перебої затримали в дорозі ряд пасажирських поїздів Одеського напрямку і не тільки.

Нагадаємо, що погода в Одесі остаточно зіпсується, очікується холод з Арктики: синоптики видали прогноз

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