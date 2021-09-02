Дивна поведінка відпочиваючої на пляжі привернула увагу одеситів

Один з чоловіків зняв на свій телефон дивну даму, яка, мабуть, не встигла підготуватися до відпустки, тому вирішила привести в порядок свої ніжки прямо в море. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.

На кадрах видно, як жінка, одягнена в цілісний купальник, зайшла у воду і не соромлячись відпочиваючих, почала голити ноги верстатом прямо на очах у всіх.

У телеграм-каналі стверджують, що на фототуристка, яка приїхала з Тернополя., однак з чого вони зробили такі висновки, не ясно.

"Багато що бачив у житті, але щоб туристка з Тернополя приїхала до нас в місто на море щоб поголити ноги, руки, пахви.... це в перші🤦 🏻 ♂️", - йдеться в публікації.

Користувачі Мережі активно обговорюють побачене, деякі поставили під сумнів, що вона приїжджаючи.

«А з чого ви взяли, що вона туристка? Місцева, бачив її»,

"А де видно її прописка? Або вона перед голінням сказала, що вона з Тернополя?

"Невихованість і нетактовність і неповага до оточуючих»,

"Закрила пляжний сезон", - пишуть в мережі.

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