Странное поведение отдыхающей на пляже привлекло внимание одесситов

Один из мужчин заснял на свой телефон странную даму, которая, видимо, не успела подготовиться к отпуску, поэтому решила привести в порядок свои ножки прямо в море. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

На кадрах видно, как женщина, одетая в цельный купальник, зашла в воду и не стесняясь отдыхающих, начала брить ноги станком прямо на глазах у всех.

В телеграм-канале утверждают, что на фототуристка, приехавшая из Тернополя., однако с чего они сделали такие выводы, не ясно.

«Многое что видел в жизни, но чтобы туристка из Тернополя приехала к нам в город на море чтоб побрить ноги, руки, подмышки.... это в первые🤦🏻‍♂️», - говорится в публикации.

Пользователи сети активно обсуждают увиденное, некоторые поставили под сомнение, что она приезжая.

«А с чего вы взяли, что она туристка? Местная, видел ее»,

«А где видна ее прописка? Или она перед бритьем сказала, что она из Тернополя?

«Невоспитанность и бестактность и неуважение к окружающим»,

"Закрыла пляжный сезон", - пишут в сети.

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