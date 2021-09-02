Странное поведение отдыхающей на пляже привлекло внимание одесситов
Один из мужчин заснял на свой телефон странную даму, которая, видимо, не успела подготовиться к отпуску, поэтому решила привести в порядок свои ножки прямо в море. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.
На кадрах видно, как женщина, одетая в цельный купальник, зашла в воду и не стесняясь отдыхающих, начала брить ноги станком прямо на глазах у всех.
В телеграм-канале утверждают, что на фототуристка, приехавшая из Тернополя., однако с чего они сделали такие выводы, не ясно.
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«Многое что видел в жизни, но чтобы туристка из Тернополя приехала к нам в город на море чтоб побрить ноги, руки, подмышки.... это в первые🤦🏻♂️», - говорится в публикации.
Пользователи сети активно обсуждают увиденное, некоторые поставили под сомнение, что она приезжая.
«А с чего вы взяли, что она туристка? Местная, видел ее»,
«А где видна ее прописка? Или она перед бритьем сказала, что она из Тернополя?
«Невоспитанность и бестактность и неуважение к окружающим»,
"Закрыла пляжный сезон", - пишут в сети.
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