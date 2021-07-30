Спасатели призывают в ветреную погоду не использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега

В Черном море у берегов Одесской области едва не произошла очередная трагедия на воде

Мальчика-подростка, который плавал на надувном матрасе, унесло течением в открытое море. О ЧП в районе Белгород-Днестровска сообщили пресс-службе регионального ГСЧС, передает Politeka.net.

По рассказала спасатели, местный 15 летний подросток плавал неподалеку от берега на надувном матрасе, как внезапно его сильным течением начало уносить в открытое море. Это заметили отдыхающие на пляже и немедленно сообщили об инциденте спасателям.

Сотрудникам ГСЧС на резиновой лодке с мотором удалось догнать подростка, которого к тому времени уже отнесло от берега на километр.

Ребенок был сильно напуган, но в медицинской помощи не нуждался, как передает в сети пресс-служба областного управления ГСЧС. После этого инцидента спасатели еще раз напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности на открытой воде.

Похожее происшествие случилось на пляже «Ланжерон» в понедельник, 26 июля. О нем мы писали ранее.

Трое детей катались на катамаране и когда отплыли 800 метров от берега, то плавсредство стало тонуть. На помощь тонущим выдвинулись спасатели, которые сняли ребят с катамарана. К счастью, все обошлось.

Напомним, что отдых под Одессой обернулся трагедией для туриста со Львова: "Зашел в воду"

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.