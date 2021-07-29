На пляже в Одесской области погиб отдыхающий со Львова

Трагический инцидент случился днем в четверг, 29 июля на одном из пляжей города Черноморска. Об этом сообщает Муниципальная стража Черноморска, передает Politeka.net.

Известно, что на местном пляже нашли тело мужчины без признаков жизни.

«Гости нашего города отдыхали на пляже, когда одному из них стало плохо. Обратившись к спасателям, те в течение часа оказывали неотложную помощь. Однако мужчину спасти не удалось», - говорится в сообщении.

После этого группа быстрого реагирования Муниципальной стражи окружила территорию пляжа до приезда полиции.

Telegram-канал "Одесса Info" сообщает, что мужчине стало плохо, когда он зашёл в воду. Родственники позвали на помощь спасателей.

Пострадавшего «качали» около часа, он даже несколько раз открывал глаза, но туриста не удалось спасти.

Как выяснилось, 56-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Он приехал на отдых с семьей со Львова.

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