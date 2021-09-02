Розбушувалася негода внесла кардинальні зміни в роботу пасажирських поїздів
Так, через погодні умови в Одеській області і в Україні затримуються ряд поїздів. Про це
Шквальний вітер і технічні перебої затримали в дорозі ряд пасажирських поїздів Одеського напрямку і не тільки.
"Увага! Запізнення поїздів через погодні умови і технічні перебої", - йдеться в публікації.
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Затримуються такі потяги:
- №274 Одеса-Чернівці (затримка становить 5 годин 10 хвилин);
- №82 Київ-Ужгород (3 години 40 хвилин);
- №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (2 години 10 хвилин);
- №49 Київ-Трускавець (2 години)
- №791 Кременчук-Київ (1 година 40 хвилин);
- №12 Одеса-Львів (1 година 10 хвилин);
- №108 Одеса-Ужгород (1год)
- №38 Запоріжжя-Київ (1год)
- №26 Одеса-Рахів (40 хвилин);
- №11 Львів-Одеса (40 хвилин).
"Укрзалізниця" приносить вибачення за тимчасові незручності і вживає всіх заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків негоди. Пасажирів закликають бути уважними і слухати оголошення на вокзалах.
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