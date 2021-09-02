Разбушевавшаяся непогода внесла кардинальные изменения в работу пассажирских поездов

Так, из-за погодных условий в Одесской области и в Украине задерживаются ряд поездов. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в своем Телеграм-канале, передает Politeka.net.

Шквальный ветер и технические перебои задержали в пути ряд пассажирских поездов одесского направления и не только.

"Внимание! Опоздание поездов из-за погодных условий и технических перебоев", - говорится в публикации.

Задерживаются такие поезда:

№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев - Трускавец (2 часа)

№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса - Ужгород (1час)

№38 Запорожье - Киев (1час)

№26 Одесса - Рахов (40 минут);

№11 Львов - Одесса (40 минут).

"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления на вокзалах.

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