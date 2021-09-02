Разбушевавшаяся непогода внесла кардинальные изменения в работу пассажирских поездов
Так, из-за погодных условий в Одесской области и в Украине задерживаются ряд поездов. Об этом
Шквальный ветер и технические перебои задержали в пути ряд пассажирских поездов одесского направления и не только.
"Внимание! Опоздание поездов из-за погодных условий и технических перебоев", - говорится в публикации.
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Задерживаются такие поезда:
- №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
- №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
- №49 Киев - Трускавец (2 часа)
- №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
- №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
- №108 Одесса - Ужгород (1час)
- №38 Запорожье - Киев (1час)
- №26 Одесса - Рахов (40 минут);
- №11 Львов - Одесса (40 минут).
"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления на вокзалах.
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