Разбушевавшаяся непогода внесла кардинальные изменения в работу пассажирских поездов

Так, из-за погодных условий в Одесской области и в Украине задерживаются ряд поездов. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в своем Телеграм-канале, передает Politeka.net.

Шквальный ветер и технические перебои задержали в пути ряд пассажирских поездов одесского направления и не только.

"Внимание! Опоздание поездов из-за погодных условий и технических перебоев", - говорится в публикации.

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Задерживаются такие поезда:

  • №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
  • №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
  • №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
  • №49 Киев - Трускавец (2 часа)
  • №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
  • №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
  • №108 Одесса - Ужгород (1час)
  • №38 Запорожье - Киев (1час)
  • №26 Одесса - Рахов (40 минут);
  • №11 Львов - Одесса (40 минут).

"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления на вокзалах.

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