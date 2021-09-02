Чоловік випав з вікна одеського готелю
НП сталася рано вранці на Французькому бульварі. Так, перехожі побачили чоловіка, який лежав під вікнами готелю. Вони викликали медиків, а заодно і поліцію. Про це
З'ясувалося, що чоловікові 35 років і він впав з висоти 3 поверху.
Прибулі медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом лівого передпліччя і правого стегна.
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До того ж у нього була травма живота і отруєння організму. Його відвезли в лікарню для надання допомоги.
За даним фактом правоохоронні органи проводять перевірку.
Раніше ми повідомляли, що під Одесою двоє чоловіків зірвалися з висотки, один загинув, другого відвезли в лікарню.
Трагедія розігралася в селі Фонтанка Одеського району. Там з третього поверху висотки впали двоє фахівців з кондиціонерів. Їх придавило металевою конструкцією.
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