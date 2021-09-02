Чоловік випав з вікна одеського готелю

НП сталася рано вранці на Французькому бульварі. Так, перехожі побачили чоловіка, який лежав під вікнами готелю. Вони викликали медиків, а заодно і поліцію. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса зараз".

З'ясувалося, що чоловікові 35 років і він впав з висоти 3 поверху.

Прибулі медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом лівого передпліччя і правого стегна.

До того ж у нього була травма живота і отруєння організму. Його відвезли в лікарню для надання допомоги.

За даним фактом правоохоронні органи проводять перевірку.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою двоє чоловіків зірвалися з висотки, один загинув, другого відвезли в лікарню.

Трагедія розігралася в селі Фонтанка Одеського району. Там з третього поверху висотки впали двоє фахівців з кондиціонерів. Їх придавило металевою конструкцією.

Нагадаємо, що в Одесі хлопець випав з вікна багатоповерхівки на очах у людей: "дивлюся вгору, а він летить"

Ще Politeka писала, що в Одесі чоловік під "речовинами" вийшов з вікна на 7-му поверсі: кадри трагедії

Також Politeka повідомляла, в Одесі 3-річна дитина випала з вікна висотки, кадри нещастя: "приїхали на відпочинок"