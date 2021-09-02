Мужчина выпал из окна одесской гостиницы
ЧП произошло рано утром на Французском бульваре. Так, прохожие увидели мужчину, который лежал под окнами гостиницы. Они вызвали медиков, а заодно и полицию. Об этом
Выяснилось, что мужчине 35 лет и он упал с высоты 3 этажа.
Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левого предплечья и правого бедра.
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К тому же у него была травма живота и отравление организма. Его увезли в больницу для оказания помощи.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее мы сообщали, что под Одессой двое мужчин сорвались с высотки, один погиб, второго увезли в больницу.
Трагедия разыгралась в селе Фонтанка Одесского района. Там с третьего этажа высотки упали двое специалистов по кондиционерам. Их придавило металлической конструкцией.
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