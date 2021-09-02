Мужчина выпал из окна одесской гостиницы

ЧП произошло рано утром на Французском бульваре. Так, прохожие увидели мужчину, который лежал под окнами гостиницы. Они вызвали медиков, а заодно и полицию. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса сейчас».

Выяснилось, что мужчине 35 лет и он упал с высоты 3 этажа.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левого предплечья и правого бедра.

К тому же у него была травма живота и отравление организма. Его увезли в больницу для оказания помощи.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее мы сообщали, что под Одессой двое мужчин сорвались с высотки, один погиб, второго увезли в больницу.

Трагедия разыгралась в селе Фонтанка Одесского района. Там с третьего этажа высотки упали двое специалистов по кондиционерам. Их придавило металлической конструкцией.

Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"

Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии

Также Politeka сообщала, в Одессе 3-летний ребенок выпал из окна высотки, кадры несчастья: "Приехали на отдых"