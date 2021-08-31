Через погодні умови в Одеській області може виникнути велика кількість пожеж

У зв'язку з цим в останній день серпня рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в ДСНС України, передає Politeka.net.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в Одеській області та ще кількох регіонах переважатиме посушлива погода з високими температурами повітря.

Вкрай небезпечна ситуація спостерігатиметься в Херсонській, Миколаївській, Луганській, Донецькій областях і в Криму

Жителів Одеського регіону переконливо попросили бути обережними під час відпочинку на природі, щоб уникнути виникнення пожеж.

Людям нагадали, що вогонь знищує не тільки рослинність, але і всіх живих істот, які в ній мешкають. Також пожежі на відкритих просторах часто поширюються на величезні території і можуть знищувати житлові споруди.

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