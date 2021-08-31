Из-за погодных условий в Одесской области может возникнуть большое число пожаров

В связи с этим в последний день августа спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Politeka.net.

Согласно данным Укргидрометцентра, в Одесской области и еще нескольких регионах будет преобладать засушливая погода с высокими температурами воздуха.

Крайне опасная ситуация будет наблюдаться в Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму

Жителей Одесского региона убедительно попросили быть осторожными во время отдыха на природе, чтобы избежать возникновения пожаров.

Людям напомнили, что огонь уничтожает не только растительность, но и всех живых существ, которые в ней обитают. Также пожары на открытых пространствах часто распространяются на огромные территории и могут уничтожать жилые постройки.

Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП

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