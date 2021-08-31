Новий навчальний рік в одеських школах стартує без проведення святкової лінійки

Про скасування лінійок 1 вересня повідомила директора Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За словами чиновниці, цього року традиційні лінійки, присвячені першому дзвінку, проводиться в школах Одеси не будуть.

Причиною вона назвала погану епідеміологічну ситуацію на тлі коронавірусу.

Через нові випадки ковіда, які реєструють в Одесі, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало не проводити заходи з масовим скупченням дітей.

У той же час потрібно сказати, що в Одесі збираються з розмахом відзначати День міста. Святкові заходи заплановані на 2 вересня.

Сейчс Одеська область на третьому місці в країні за добовим приростом хворих - нас випереджають тільки столиця і Харківський регіон.

За минулу добу в Одеській області лабораторно підтверджено 127 нових випадків коронавірусу, в тому числі 56 — в Одесі. Серед захворілих-троє дітей.

Нових летальних випадків серед пацієнтів з ковідом немає.

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