Новий навчальний рік в одеських школах стартує без проведення святкової лінійки
Про скасування лінійок 1 вересня повідомила директора Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.
За словами чиновниці, цього року традиційні лінійки, присвячені першому дзвінку, проводиться в школах Одеси не будуть.
Причиною вона назвала погану епідеміологічну ситуацію на тлі коронавірусу.
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Через нові випадки ковіда, які реєструють в Одесі, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало не проводити заходи з масовим скупченням дітей.
У той же час потрібно сказати, що в Одесі збираються з розмахом відзначати День міста. Святкові заходи заплановані на 2 вересня.
Сейчс Одеська область на третьому місці в країні за добовим приростом хворих - нас випереджають тільки столиця і Харківський регіон.
За минулу добу в Одеській області лабораторно підтверджено 127 нових випадків коронавірусу, в тому числі 56 — в Одесі. Серед захворілих-троє дітей.
Нових летальних випадків серед пацієнтів з ковідом немає.
Нагадаємо, що одеських студентів поголовно змушують вакцинуватися: видано наказ
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