Вода продовжує забирати життя людей в Одеській області
Ще про два трагічні випадки стало відомо 30 серпня, передає Politeka.net.
З Дунаю рятувальники виловили тіло 25-річного хлопця, який пішов купатися в річку і зник. Про це
Подія трапилася 28 серпня близько 19 години в місті Вилкове Ізмаїльського району. Рятувальники обстежили 200 метрів берегової лінії, але нікого не знайшли. 29 серпня, пошуки зниклого відновили.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Ситуація з COVID-19 в Україні погіршилася, в МОЗ терміново попередили: які області в зоні ризику
Горбунов покинув Україну без Осадчої і синів, що сталося: кадри з літака
Могилевська на "Співають всі" розлютила українців, розімлівши поруч з Меладзе: "Ганьба"
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
Вже о 12: 00, на глибині 8 метрів та на відстані 20 метрів від берега хлопця знайшли мертвим. Його тіло витягли на сушу.
Другий трагічний випадок стався в курортному селищі Кароліно-Бугаз. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо".
Чоловіка витягли з води після того, як помітили, що він не подає ознаки життя.
Особа потопельника поки не встановлена.
На кадрах видно, як рятувальники дістали тіло загиблого з моря і поклали на пісок, а потім накрили покривалом. На місце прибула поліція.
Обставини, за яких сталася трагедія, з'ясовуються.
Нагадаємо, що підлітка на надувному матраці віднесло у відкрите море: кадри НП на Одещині
Також Politeka повідомляла, що відпочинок під Одесою обернувся трагедією для туриста зі Львова: "зайшов у воду"