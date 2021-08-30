Вода продовжує забирати життя людей в Одеській області

Ще про два трагічні випадки стало відомо 30 серпня, передає Politeka.net.

З Дунаю рятувальники виловили тіло 25-річного хлопця, який пішов купатися в річку і зник. Про це передає у прес-службі ДСНС.

Подія трапилася 28 серпня близько 19 години в місті Вилкове Ізмаїльського району. Рятувальники обстежили 200 метрів берегової лінії, але нікого не знайшли. 29 серпня, пошуки зниклого відновили.

Вже о 12: 00, на глибині 8 метрів та на відстані 20 метрів від берега хлопця знайшли мертвим. Його тіло витягли на сушу.

Другий трагічний випадок стався в курортному селищі Кароліно-Бугаз. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо".

Чоловіка витягли з води після того, як помітили, що він не подає ознаки життя.

Особа потопельника поки не встановлена.

На кадрах видно, як рятувальники дістали тіло загиблого з моря і поклали на пісок, а потім накрили покривалом. На місце прибула поліція.

Обставини, за яких сталася трагедія, з'ясовуються.

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