Вода продолжает уносить жизни людей в Одесской области
Еще о двух трагических случаях стало известно 30 августа, передает Politeka.net.
Из Дуная спасатели выловили тело 25-летнего парня, который пошел купаться в реку и исчез. Об этом
Происшествие случилось 28 августа около 19 часов в городе Вилково Измаильского района. Спасатели обследовали 200 метров береговой линии, но никого не нашли. 29 августа, поиски пропавшего возобновили.
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Уже в 12:00, на глубине 8 метров и на расстоянии 20 метров от берега парня нашли мертвым. Его тело вытащили на сушу.
Второй трагический случай произошел в курортном поселке Каролино-Бугаз. ОБ этом сообщает телеграм-канал "Одесса-Инфо".
Мужчину вытащили из воды после того, как заметили, что он не подает признаки жизни.
Личность утопленника пока не установлена.
На кадрах видно, как спасатели достали тело погибшего из моря и положили на песок, а потом накрыли покрывалом. На место прибыла полиция.
Обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняются.
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