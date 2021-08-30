Вода продолжает уносить жизни людей в Одесской области

Еще о двух трагических случаях стало известно 30 августа, передает Politeka.net.

Из Дуная спасатели выловили тело 25-летнего парня, который пошел купаться в реку и исчез. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Происшествие случилось 28 августа около 19 часов в городе Вилково Измаильского района. Спасатели обследовали 200 метров береговой линии, но никого не нашли. 29 августа, поиски пропавшего возобновили.

Уже в 12:00, на глубине 8 метров и на расстоянии 20 метров от берега парня нашли мертвым. Его тело вытащили на сушу.

Второй трагический случай произошел в курортном поселке Каролино-Бугаз. ОБ этом сообщает телеграм-канал "Одесса-Инфо".

Мужчину вытащили из воды после того, как заметили, что он не подает признаки жизни.

Личность утопленника пока не установлена.

На кадрах видно, как спасатели достали тело погибшего из моря и положили на песок, а потом накрыли покрывалом. На место прибыла полиция.

Обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняются.

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