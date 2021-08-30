В Одеській області ведуться пошуки колишнього директора школи, який зник минулого місяця

Андрій Іванович Мітіогло-житель села Новосільське Ренійської ОТГ. Він вийшов з дому ще 30 липня і відтоді не дає про себе знати. Чоловікові 71 рік і раніше він працював вчителем історії, а також займав крісло директора місцевої школи.

Як повідомив виданню Одеса-Рені брат зниклого Василь Мітіогло, Андрій Іванович останнім часом живе сам, оскільки всі родичі виїхали на заробітки за кордон. Пенсіонер страждає втратою пам'яті. Одного разу він вже губився, його знайшли прикордонники в Болградському районі і повернули додому.

Родичі, які працюють за кордоном, спробували найняти для пошуків зниклого пенсіонера приватного детектива.

«Але ми зрозуміли, що попалися шахраї, тому відмовилися від їх сумнівних послуг», — розповів Василь.

Рідні просять жителів Імаїльського району звернути увагу на фотографію зниклого. Інформацію про нього прохання повідомляти за телефоном: 096 832 56 87 — Василь.

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