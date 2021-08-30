В Одеській області ведуться пошуки колишнього директора школи, який зник минулого місяця
Андрій Іванович Мітіогло-житель села Новосільське Ренійської ОТГ. Він вийшов з дому ще 30 липня і відтоді не дає про себе знати. Чоловікові 71 рік і раніше він працював вчителем історії, а також займав крісло директора місцевої школи.
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Родичі, які працюють за кордоном, спробували найняти для пошуків зниклого пенсіонера приватного детектива.
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