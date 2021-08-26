В Одесі медиків витягали з перевернутої карети швидкої допомоги після ДТП

Аварія сталася 25 серпня на розі вулиць Мясоєдовської та Прохорівської. Там, через зіткнення з джипом Mitsubishi посеред дороги перекинулася машина швидкої допомоги.

Відео розлетілося по мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як небайдужі люди відразу підбігли до перевернутої машини і почали допомагати лікарям. Медиків витягали прямо з салону. Майже відразу після ДТП на місце події прибув ще один автомобіль "швидкої" разом з патрульними поліцейськими.

До цього ми повідомляли, що школяр на моторолері на швидкості врізався в автомобіль Honda Civic, в якому знаходилися двоє співробітників патрульної поліції. Аварія трапилася 25 серпня на вулиці Святослава Ріхтера.

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