Скорая попала в ДТП и перевернулась

В Одессе медиков вытягивали из перевёрнутой кареты скорой помощи после ДТП

Авария произошла 25 августа на углу улиц Мясоедовской и Прохоровской. Там, из-за столкновения с джипом Mitsubishi посреди дороги перевернулась машина скорой помощи.

Видео разлетелось по сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть, как неравнодушные люди сразу подбежали к перевернутой машине и начали помогать врачам. Медиков вытаскивали прямо из салона. Почти сразу после ДТП на место происшествия прибыл еще один автомобиль "скорой" вместе с патрульными полицейскими.

До этого мы сообщали, что школьник на моторолере на скорости врезался в автомобиль Honda Civic, в котором находились двое сотрудников патрульной полиции. Авария случилась 25 августа на улице Святослава Рихтера угол Туристской.

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