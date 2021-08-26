Подростки на мопеде врезались в иномарку, перелетели над машиной и упали на землю

Жуткое ДТП случилось 25 августа на улице Святослава Рихтера. Момент аварии попал на камеры. Об этом сообщают местные –телеграм каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть, как парень вместе с девушкой на полном ходу, не притормаживая, влетели в поворачивающую налево «Хонду». Мопед разлетелся на части, а молодые люди перелетели через иномарку и упали на асфальт.

Девушка была в шлеме и и после аварии смогла самостоятельно подняться.

В тоже время мальчику повезло меньше – у него не было шлема, и он остался лежать на дороге.

По данным телеграм-каналов, пострадавшего увезла в больницу скорая помощь. Мопедисту всего 12 лет. О его дальнейшем состоянии не сообщается.

Стоит отметить, что водитель иномарки повел себя достаточно странно.

После столкновения мужчина вышел из машины и, не обращая внимания на пострадавших, пошел оглядывать повреждения на своем автомобиле. И только потом подошел к подросткам.

Напомним, что пьяный водитель БМВ забрал жизнь человека в центре Одессы, кадры: его пытаются отмазать

Как сообщала Politeka, в салоне была мама с малышами: Тойоту смяло от удара грузовика на одесской трассе, кадры

Также Politeka сообщала, что в Одессе авто влетело в остановку с людьми: первые кадры с места масштабной аварии