В Одесі на селищі Котовського чоловік заподіяв кульове поранення підлітку, коли стріляв з пістолета
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net
Інцидент трапився на вулиці вулиці Генерала Бочарова 71/3.
За словами одних очевидців, чоловік стріляв з Флобера прямо з вікна першого поверху багатоповерхового будинку. Куля влучила неповнолітньому між пальцями ніг.
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Поліція приїхала за викликом і лише сфотографувала кулі, не ставши затримувати стрілка.
"Він спокійно поїхав на роботу, а у хлопчика пробита нога. На питання, Чи могли б вони у нього відібрати зброю або якось убезпечити надалі, поліцейські відповіли: "ні, міняйте закон", – йдеться в публікації телеграм-каналу.
У той же час інші очевидці розповіли свою версію того, що сталося.
Вони стверджують, що п'яні підлітки вивели з себе чоловіка, коли кричали вночі у дворі, порушуючи тишу.
Одесит вийшов їх заспокоїти, вони на нього напали, він вистрілив.
"Це діти винні, а поліція повинна була розвести їх по домівках до своїх батьків", - каже місцева мешканка.
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