В Одессе на поселке Котовского мужчина причинил пулевое ранение подростку, когда стрелял из пистолета

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Инцидент случился на улице улице Генерала Бочарова 71/3.

По словам одних очевидцев, мужчина стрелял из Флобера прямо из окна первого этажа многоэтажного дома. Пуля попала несовершеннолетнему между пальцами ног.

Полиция приехала по вызову и лишь сфотографировала пули, не став задерживать стрелка.

"Он спокойно поехал на работу, а у мальчика пробита нога. На вопрос, могли бы ли они у него отобрать оружие или как-то обезопасить в дальнейшем, полицейские ответили: "нет, меняйте закон", – говорится в публикации телеграм-канала.

В тоже время другие очевидцы рассказали свою версию случившегося.

Они утверждают, что пьяные подростки вывели из себя мужчину, когда орали ночью во дворе, нарушая тишину.

Одессит вышел их успокоить, они на него напали, он выстрелил.

«Это дети виноваты, а полиция должна была развести их по домам к своим родителям», - говорит местная жительница.

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