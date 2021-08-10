На базе отдыха в Затоке (Одесская область) американец открыл стрельбу из пистолета
О происшествии
По словам правоохранителей, стрельба стала результатом ссоры 54-летнего жителя одной из стран Северной Америки со своей подругой.
На базе отдыха в Затоке мужчина начал бурно выяснять отношения со своей подругой и когда прохожие решили вступиться за женщину, правонарушитель начал ругаться, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух. Тогда очевидцы вызвали полицию.
К счастью, пострадавших нет.
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