На базе отдыха в Затоке (Одесская область) американец открыл стрельбу из пистолета

О происшествии рассказали в пресс-службе Нацполиии региона во вторник, 10 августа, передает Politeka.net.

По словам правоохранителей, стрельба стала результатом ссоры 54-летнего жителя одной из стран Северной Америки со своей подругой.

На базе отдыха в Затоке мужчина начал бурно выяснять отношения со своей подругой и когда прохожие решили вступиться за женщину, правонарушитель начал ругаться, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух. Тогда очевидцы вызвали полицию.

К счастью, пострадавших нет.

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Американца задержали, полицейские объявили ему подозрение по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

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