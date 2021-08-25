Одесситов и гостей предупредили об опасных достопримечательностях в самом центре города
Так, в Горсаду маленький ребенок серьезно пострадал возле скульптурной компазиции "Одесское время". Об этом рассказала мама мальчика Виктория Вакулевская на странице в
По словам одесситки, ее сын гулял с бабушкой возле памятника. Внезапно он вырвался из ее рук, оступился и упал на четвереньки.
Мальчик не только ушибся, но и получил ожоги, так как бронза, из которой сделана скульптура сильно нагрелась на солнце.
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По словам матери, у малыша были обожжены ладони обеих рук и коленки. Травмы были серьезными – пришлось вызывать скорую помощь.
В больнице медики зафиксировали ожоги 2-й степени.
Одесситка показала травмы своего сына на фото и предупредила всех родителей, которые собираются прогуливаться возле этого памятника, чтобы были осторожнее, иначе ситуация может повториться.
"Берегите себя и своих родных!" - резюмировала женщина.
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