В Одессе пожилой мужчина снес коляску, в которой находился ребенок
Происшествие случилось днем 19 августа на Трассе здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает Politeka.net
Около полудня возле ресторана «Глечик» 62-летний велосипедист выполнял маневр, после которого на встречной полосе сбил коляску с ребенком.
На место происшествия немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Также туда направили "Муниципальную варту".
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Отец малыша поднял с земли ребенка и сообщил, что тот не пострадал.
А вот пожилому велосипедисту повезло меньше. После столкновения он упал на тротуар и потерял сознание. Хотя мужчина до приезда врачей пришел в себя - его госпитализировали.
До этого мы сообщали, под Одессой в аварии с грузовиком пострадала женщина с пятилетними двойняшками.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа на трассе Одесса-Овидиополь возле Сухого Лимана.
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