В Одессе пожилой мужчина снес коляску, в которой находился ребенок

Происшествие случилось днем 19 августа на Трассе здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает Politeka.net

Около полудня возле ресторана «Глечик» 62-летний велосипедист выполнял маневр, после которого на встречной полосе сбил коляску с ребенком.

На место происшествия немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Также туда направили "Муниципальную варту".

Отец малыша поднял с земли ребенка и сообщил, что тот не пострадал.

А вот пожилому велосипедисту повезло меньше. После столкновения он упал на тротуар и потерял сознание. Хотя мужчина до приезда врачей пришел в себя - его госпитализировали.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа на трассе Одесса-Овидиополь возле Сухого Лимана.

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