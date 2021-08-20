У момент пожежі в квартирі нікого не було

В Одесі розшукують сімейну пару, яка втекла після пожежі в орендованій квартирі

Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net

За словами власників житла, вони здали свою квартиру на вулиці Грушевського, 52 сім'ї з двома дітьми.

14 серпня у них сталася пожежа, господарі кажуть, що загорівся портативний зарядний пристрій Power Bank.

Так як в квартирі в момент загоряння нікого не було, то вогонь швидко охопив все житло.

"Після пожежі намагалися домовитися на рівних умовах про відновлення квартири до нормального вигляду. При цьому ми фінансові претензії не пред'являли,

- розповіли власники квартири.

Після пожежі квартиранти втекли і перестали виходити на зв'язок.

Відзначимо, що по всій видимості мова йде про пожежу, яка трапилася в цьому будинку вночі 14 серпня. У ДСНС Одеської області тоді повідомили, що загорілася квартира на 11 поверсі. До рятувальників за інцидентом звернулися приблизно о пів на 5 ранку.

З будинку евакуювали 19 осіб. Погасити все вдалося тільки через 40 хвилин.

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