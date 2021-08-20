В момент пожара в квартире никого не было

В Одессе разыскивают семейную пару, которая сбежала после пожара в арендованной квартире

Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net

По словам собственников жилья, они сдали свою квартиру на улице Грушевского, 52 семье с двумя детьми.

14 августа у них случился пожар, Хозяева говорят, что загорелось портативное зарядное устройство Power Bank.

Так как в квартире в момент возгорания никого не было, то огонь быстро охватил всё жилище.

«После пожара пытались договориться на равных условиях о восстановлении квартиры до нормального вида. При этом мы финансовые претензии не предъявляли,

– рассказали владельцы квартиры.

После пожара квартиранты сбежали и перестали выходить на связь.

Отметим, что по всей видимости речь идет о пожаре, который случился в этом доме ночью 14 августа. В ГСЧС Одесской области тогда сообщили, что загорелась квартира на 11 этаже. К спасателям по инциденту обратились примерно в половине 5 утра.

Из дома эвакуировали 19 человек. Погасить все удалось только спустя 40 минут.

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