Туристы рассказали и показали, как их развели с жильем в Одессе

Соответствующее видео разместил Telegram-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)

Молодые люди забронировали в Одессе двухэтажную квартиру с морским видом.

Когда они приехали их ожидало полное разочарование.

Второй этаж оказался подвальным помещением, а окно с видом на морской пейзаж было нарисовано.

В комментарих люди принялись бурно обсуждать увиденное, некоторые с сарказом отметили, что развели чисто по-одесски. Без юмора также не обошлось.

"Одесса-мама",

"Это Одесса, детка",

"Их цена не смутила- халявщики",

"Чисто по-одесски",

"Хотели дешевле - получите",

"Ну это еще хоромы",

"Только у нас в городе одесский колорит с самого порога",

"Знакомство с одесским юмором",

"Зато в дождь и снег всегда солнечно за окном",

"Всё как и везде в Одессе",

"Они что фотки не смотрели?",

"Бизнес с человеческим лицом",

"А предоплаты не просили?",

"В подвалах один мину- жуткие сырой неубиваемый запах",

"Это Одесса со своим юмором", - комментируют в сети

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