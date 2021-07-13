Туристы рассказали и показали, как их развели с жильем в Одессе
Соответствующее видео разместил Telegram-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)
Молодые люди забронировали в Одессе двухэтажную квартиру с морским видом.
Когда они приехали их ожидало полное разочарование.
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Второй этаж оказался подвальным помещением, а окно с видом на морской пейзаж было нарисовано.
В комментарих люди принялись бурно обсуждать увиденное, некоторые с сарказом отметили, что развели чисто по-одесски. Без юмора также не обошлось.
"Одесса-мама",
"Это Одесса, детка",
"Их цена не смутила- халявщики",
"Чисто по-одесски",
"Хотели дешевле - получите",
"Ну это еще хоромы",
"Только у нас в городе одесский колорит с самого порога",
"Знакомство с одесским юмором",
"Зато в дождь и снег всегда солнечно за окном",
"Всё как и везде в Одессе",
"Они что фотки не смотрели?",
"Бизнес с человеческим лицом",
"А предоплаты не просили?",
"В подвалах один мину- жуткие сырой неубиваемый запах",
"Это Одесса со своим юмором", - комментируют в сети
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