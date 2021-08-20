Одеситів попередили про перекриття вулиць у центральній частині міста на 21 і 24 серпня

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

Причиною перекриття 21 серпня стане проведення концерту в рамках Одеського кінофестивалю.

Зокрема, рух транспорту буде обмежено з 19:00 до 24:00 години:

вул. Приморська (від військового спуску до Митної площі);

вул. Канатна (Ріг Карантинного спуску);

вул. Буніна (Ріг польського узвозу).

Ще одне перекриття заплановане на 24 серпня. Воно пов'язане зі святкуванням Дня Незалежності України.

З 8.00 до 9.30 перекриють частину Маразліївської, Сабанський провулок, а з 6 ранку до 13.00 – частину Лідерсівського бульвару.

На Маразліївській обмежать рух на ділянці від будинку №24 до будинку №36.

На Лідерсовському бульварі-від Успенської до Алеї Слави.

У поліції попросили одеситів планувати свій маршрут руху завчасно.

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