Одеситів попередили про перекриття вулиць у центральній частині міста на 21 і 24 серпня
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.
Причиною перекриття 21 серпня стане проведення концерту в рамках Одеського кінофестивалю.
Зокрема, рух транспорту буде обмежено з 19:00 до 24:00 години:
- вул. Приморська (від військового спуску до Митної площі);
- вул. Канатна (Ріг Карантинного спуску);
- вул. Буніна (Ріг польського узвозу).
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Ще одне перекриття заплановане на 24 серпня. Воно пов'язане зі святкуванням Дня Незалежності України.
З 8.00 до 9.30 перекриють частину Маразліївської, Сабанський провулок, а з 6 ранку до 13.00 – частину Лідерсівського бульвару.
На Маразліївській обмежать рух на ділянці від будинку №24 до будинку №36.
На Лідерсовському бульварі-від Успенської до Алеї Слави.
У поліції попросили одеситів планувати свій маршрут руху завчасно.
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