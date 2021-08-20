4 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут работать в усиленном режиме

Четыре тысячи полицейских и нацгвардейцев будут тщательно следить за порядком в Одессе и области с 20 по 25 августа

Об усилении мер безопасности в эти дни заявил начальник одесской полиции Олег Бех, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Празднования приурочены с 3—летней годовщине независимости Украины, которую будут отмечать 24 августа.

По словам Беха, все подразделения правоохранителей уже переведены в усиленный вариант несения службы и отслеживают ситуацию на въездах и выездах из Одессы, а также в местах массового скопления людей.

Наиболее насыщенными будут 23 и 24 августа.

В частности, на День государственного флага, 23 августа, в области запланированы 63 массовых акции, шесть из которых пройдут в Одессе. На них соберутся около 25 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать 1500 полицейских и нацгвардейцев.

На 24 число в регионе запланированы 82 мероприятия, 13 из которых пройдут в Одессе. По предварительным данным, в них примут участие около 70 тысяч человек. За порядком на акциях будут следить 2300 силовиков.

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