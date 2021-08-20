Одесситов предупредили о наглых автомобильных ворах, для которых не проблема вскрыть любую машину, даже под сигнализацией

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы Нацполиции Одесской области

Так, в районе Староконного рынка мужчина вскрыл и обчистил припаркованный автомобиль средь бела дня.

Пока женщина делала покупки возле Староконки, 45-летний одессит, обокрал ее автомобиль. С помощью спецустройства он открыл дверь ее машины и украл из салона гаджеты и личные вещи.

Авто-вор попал в поле зрения полицейских, когда с награбленным пытался убежать.

Его поймали и изъяли украденное.

За кражу злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского трое мужчин снимали колеса с припаркованных автомобилей.

Их заметили на улице Бочарова в Суворовском районе Одессы.

О подозрительных людях копам сообщили местные жители, когда они снимани колеса с автомобиля Мерседес.

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