В Одессе автомобильные воры решили подзаработать новым способом

Они спиливают и крадут катализаторы с автомобилей, которые предназначены для очистки вредных выхлопов. Об этом всех водителей предупредил жительница поселка Котовского Жанна Хомицкая, которая стала жертвой автоворов, передает Politeka.net.

Одесситка сообщила, что не единственная, кто столкнулся с такой проблемой, на СТО ей поведали, что таких случаев много.

«Хочу рассказать, для того чтобы люди были бдительны) Пришла к своей машине , завела ,а она громко начала рычать, я испугалась. Оказывается мне спилили катализатор. Приехала на СТО и там мне сказали, что я сегодня не первая с этой проблемой. Воров не проклинаю, их само настигнет. Может кому-то будет полезна моя маленькая история», - рассказала она в одесском Фейсбук-сообществе

В комментариях под ее постом развернулась бурная дискуссия. Люди рассказали,, что катализаторы срезают ради драгоценных металлов, которые находятся внутри, они стоят дорого.

На одной из украинских платформ для продажи встречаются объявления с ценой новой детали от 5 до 9 тысяч гривен.

"Боже мой что творится средь бела дня.Наверное люди видели ,но как всегда прошли мимо.До тех пор пока мы будем равнодушными к происходящему вокруг нас,этот беспредел не закончится никогда",

" Воришки вышли на новый уровень",

" А зачем эти катализаторы воруют? Я конечно видела объявления скупки катализаторов, но понять не могу что они с ними делают в таких количествах…"

" внутри платина..., того он очень дорогой", - пишут в сети.

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