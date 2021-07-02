В Одессе автомобильные воры решили подзаработать новым способом
Они спиливают и крадут катализаторы с автомобилей, которые предназначены для очистки вредных выхлопов. Об этом всех водителей предупредил жительница поселка Котовского Жанна Хомицкая, которая стала жертвой автоворов, передает Politeka.net.
Одесситка сообщила, что не единственная, кто столкнулся с такой проблемой, на СТО ей поведали, что таких случаев много.
«Хочу рассказать, для того чтобы люди были бдительны) Пришла к своей машине , завела ,а она громко начала рычать, я испугалась. Оказывается мне спилили катализатор. Приехала на СТО и там мне сказали, что я сегодня не первая с этой проблемой. Воров не проклинаю, их само настигнет. Может кому-то будет полезна моя маленькая история», - рассказала она в одесском Фейсбук-сообществе
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В комментариях под ее постом развернулась бурная дискуссия. Люди рассказали,, что катализаторы срезают ради драгоценных металлов, которые находятся внутри, они стоят дорого.
На одной из украинских платформ для продажи встречаются объявления с ценой новой детали от 5 до 9 тысяч гривен.
"Боже мой что творится средь бела дня.Наверное люди видели ,но как всегда прошли мимо.До тех пор пока мы будем равнодушными к происходящему вокруг нас,этот беспредел не закончится никогда",
" Воришки вышли на новый уровень",
" А зачем эти катализаторы воруют? Я конечно видела объявления скупки катализаторов, но понять не могу что они с ними делают в таких количествах…"
" внутри платина..., того он очень дорогой", - пишут в сети.
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