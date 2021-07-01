Черное море у берегов Одессы стало больше напоминать болото
На состояние морской воды пожаловались туристы и местные жители, которые разместили видеозаписи в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как вода позеленела от обилия водорослей и превратилась в жижу.
Купаться в такой воде явно небезопасно, а зловонный запах отгоняет от побережья даже бывалых туристов.
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Так, к примеру пляж в Аркадии на территории «Ибицы» шокировал одного из отдыхающих.
Он назвал это место худшим из всех, что видел и отметил, что арендах топчанов у воды довольно дорогая, не меньше 200 гривен.
Еще один так называемый элитный пляж ошарашил отдыхающих своим удручающим состоянием. Он называется Private Elling и расположен в Суворовском районе Одессы.
Как рассказали туристы, не смотря на баснословные услуги, очистка морского дна не входит в планы арендаторов побережья.
Сейчас в море у берегов Одессы наблюдается цветение сине-зеленых водорослей.
Это процесс сильно повышает концентрацию азота и фосфора, поглощает много кислорода. Из-за этого в воде начинают умирать морские обитатели, а также размножаться сальмонеллы и другие опасные бактерии.
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