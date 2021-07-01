Купаться в такой воде явно не безопасно

Черное море у берегов Одессы стало больше напоминать болото

На состояние морской воды пожаловались туристы и местные жители, которые разместили видеозаписи в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как вода позеленела от обилия водорослей и превратилась в жижу.

Купаться в такой воде явно небезопасно, а зловонный запах отгоняет от побережья даже бывалых туристов.

Так, к примеру пляж в Аркадии на территории «Ибицы» шокировал одного из отдыхающих.

Он назвал это место худшим из всех, что видел и отметил, что арендах топчанов у воды довольно дорогая, не меньше 200 гривен.

Еще один так называемый элитный пляж ошарашил отдыхающих своим удручающим состоянием. Он называется Private Elling и расположен в Суворовском районе Одессы.

Как рассказали туристы, не смотря на баснословные услуги, очистка морского дна не входит в планы арендаторов побережья.

Сейчас в море у берегов Одессы наблюдается цветение сине-зеленых водорослей.

Это процесс сильно повышает концентрацию азота и фосфора, поглощает много кислорода. Из-за этого в воде начинают умирать морские обитатели, а также размножаться сальмонеллы и другие опасные бактерии.

Напомним, что нечистоты обнаружили в Черном море, отдыхающим запрещено купаться: видео беспредела

А еще Politeka писала, что одесские курорты заполонили маленькие "хищники", фото

Также Politeka сообщала, что в Аркадии нашли слив канализации, кадры: "припрятали под..."