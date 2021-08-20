Холодная вода и водоросли разогнали пляжников в Одессе

Кадры опустевших пляжей в курортной Одессе удалось заснять журналистам Обозревателя.

По состоянию на утро 20 августа отдыхающих на местных пляжах очень мало.

Серьезно портят отдых на море огромные горы сине-зеленых водорослей, которые не только неприятны на вид и ощупь, а еще и не абы как воняют.

На кадрах видно, как в море практически никто не купается, так как оно холодное и противные водоросли мешают нормально зайти в воду. Люди в основном загорают на берегу.

Также в Черном море у берегов Одессы замечены военные корабли. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Независимости. Известно, что запланировано торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники.

Напомним, что вода на курортах Одесской области опасна для жизни: куда лучше не соваться туристам

Как сообщала Politeka, отдыхающим запретили купаться в Одессе, названа причина: какие пляжи угрожают здоровью

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в море и утонула.