Холодная вода и водоросли разогнали пляжников в Одессе
Кадры опустевших пляжей в курортной Одессе удалось заснять журналистам
По состоянию на утро 20 августа отдыхающих на местных пляжах очень мало.
Серьезно портят отдых на море огромные горы сине-зеленых водорослей, которые не только неприятны на вид и ощупь, а еще и не абы как воняют.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Юная фаворитка Олега Винника показала эффектный образ с ярким мейкапом: "Выше всяких похвал"
Скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом..."
Хименес-Браво показал тайную возлюбленную, в сети раскрыли имя красотки: "Желаю вам счастья"
Куда на "Мастер Шеф" деваются блюда после конкурсов и сколько длятся съемки, Эктор раскрыл секреты: "Очень сложно..."
На кадрах видно, как в море практически никто не купается, так как оно холодное и противные водоросли мешают нормально зайти в воду. Люди в основном загорают на берегу.
Также в Черном море у берегов Одессы замечены военные корабли. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Независимости. Известно, что запланировано торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники.
Напомним, что вода на курортах Одесской области опасна для жизни: куда лучше не соваться туристам
Как сообщала Politeka, отдыхающим запретили купаться в Одессе, названа причина: какие пляжи угрожают здоровью
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в море и утонула.