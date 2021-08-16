Отдыхающих предупредили об опасных пляжах на курортах в Одесской области

Вода на четырех курортах не соответствует санитарно-микробиологическим требованиям.

Такие тревожные результаты обнародовали в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Эксперты отобрали и проверили 93 пробы морской воды на побережье Одесской области. Всего в городе и области проверили 22 пляжа.

Как выяснилось, четыре из них не соответствовали санитарно-микробиологическим нормативам.

Купаться запрещено в Затоке в районе рекреационной зоны «Солнечная», а также в зонах «Рассейка» в селе Приморское, «Катранка» в селе Лиман и на «Сельском пляже» в селе Балабановка Белгород-Днестровского района.

Отмечается, что исследования проводились в промежутке с 6 по 13 августа.

Ранее мы писали, в Одессе искали людей, которых унесло в Черное море далеко от берега.

В открытое море отнесло трех человек – женщину, иностранца и их инструктора. Они хотели встретить рассвет на сапах, но в результате течением их отнесло на 5 км от берега.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

Как сообщала Politeka, отдыхающим запретили купаться в Одессе, названа причина: какие пляжи угрожают здоровью

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в море и утонула.