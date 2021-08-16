Отдыхающих предупредили об опасных пляжах на курортах в Одесской области
Вода на четырех курортах не соответствует санитарно-микробиологическим требованиям.
Такие тревожные результаты
Эксперты отобрали и проверили 93 пробы морской воды на побережье Одесской области. Всего в городе и области проверили 22 пляжа.
Запрещенный Киркоров выдал ведущему Остапчуку и его жене, что думает об Украине: "Насмеялись"
Началась эвакуация и включены сирены: ливни натворили бед на популярных курортах в РФ, видео
Знаменитый актер и комик не дожил до юбилея всего пару дней: первые подробности трагедии
Дочь Лорак обескуражила резкими переменами во внешности: "Скоро и в зеленый цвет покрашусь"
Экс-жена Узелкова ошеломила появлением в обнимку с бывшим мужем Билык: "Наконец-то осуществилась твоя мечта"
Как выяснилось, четыре из них не соответствовали санитарно-микробиологическим нормативам.
Купаться запрещено в Затоке в районе рекреационной зоны «Солнечная», а также в зонах «Рассейка» в селе Приморское, «Катранка» в селе Лиман и на «Сельском пляже» в селе Балабановка Белгород-Днестровского района.
Отмечается, что исследования проводились в промежутке с 6 по 13 августа.
Ранее мы писали, в Одессе искали людей, которых унесло в Черное море далеко от берега.
В открытое море отнесло трех человек – женщину, иностранца и их инструктора. Они хотели встретить рассвет на сапах, но в результате течением их отнесло на 5 км от берега.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
Как сообщала Politeka, отдыхающим запретили купаться в Одессе, названа причина: какие пляжи угрожают здоровью
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в море и утонула.