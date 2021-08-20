Одесситов предупредили о перекрытии улиц в центральной части города на 21 и 24 августа
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
Причиной перекрытия 21 августа станет проведение концерта в рамках одесского кинофестиваля.
В частности, движение транспорта будет ограничено с 19:00 до 24:00 часов:
- ул. Приморская (от Военного спуска до Таможенной площади);
- ул. Канатная (рог Карантинного спуска);
- ул. Бунина (рог Польского спуска).
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Еще одно перекрытие запланировано на 24 августа. Оно связано с празднованием Дня Независимости Украины.
С 8.00 до 9.30 перекроют часть Маразлиевской, Сабанский переулок, а с 6 утра до 13.00 – часть Лидерсовского бульвара.
На Маразлиевской ограничат движение на участке от дома №24 до дома №36.
На Лидерсовском бульваре – от Успенской до Аллеи Славы.
В полиции попросили одесситов планировать свой маршрут движения заблаговременно.
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