Одесситов предупредили о перекрытии улиц в центральной части города на 21 и 24 августа

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Причиной перекрытия 21 августа станет проведение концерта в рамках одесского кинофестиваля.

В частности, движение транспорта будет ограничено с 19:00 до 24:00 часов:

ул. Приморская (от Военного спуска до Таможенной площади);

ул. Канатная (рог Карантинного спуска);

ул. Бунина (рог Польского спуска).

Еще одно перекрытие запланировано на 24 августа. Оно связано с празднованием Дня Независимости Украины.

С 8.00 до 9.30 перекроют часть Маразлиевской, Сабанский переулок, а с 6 утра до 13.00 – часть Лидерсовского бульвара.

На Маразлиевской ограничат движение на участке от дома №24 до дома №36.

На Лидерсовском бульваре – от Успенской до Аллеи Славы.

В полиции попросили одесситов планировать свой маршрут движения заблаговременно.

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