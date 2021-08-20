У Чорному морі біля берегів Одеси рятувальники виявили порожній човен без людей

Про це повідомляє департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, рятувальник поста "Монастирський" вранці 20 серпня виявив в морі порожній човен, в якому були тільки вудки, ліхтарик і прострочений пропуск "на воду" на ім'я одесита.

Рятувальники організували пошуки людей як на суші, так і в місці знаходження човна під водою.

На жаль, пошуки результатів не дали. Через кілька годин прийшло повідомлення про те, що в районі санаторію "Магнолія" виявлений чоловічий труп.

Після візуального огляду встановили схожість загиблого з фото на пропуску, який знайшли раніше в човні.

Зараз справою займається слідчо-оперативна група.

Видимих пошкоджень на тілі не виявили, обставини та причини загибелі на воді встановлюють слідчі.

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