В Черном море у берегов Одессы спасатели обнаружили пустую лодку без людей

Об этом сообщает департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, спасатель поста "Монастырский" утром 20 августа обнаружил в море пустую лодку, в которой были только удочки, фонарик и просроченный пропуск" на воду " на имя одессита.

Спасатели организовали поиски людей как на суше, так и в месте нахождения лодки под водой.

К сожалению, поиски результатов не дали. Спустя несколько часов пришло сообщение о том, что в районе санатория "Магнолия" обнаружен мужской труп.

После визуального осмотра установили сходство погибшего с фото на пропуске, который нашли ранее в лодке.

Сейчас делом занимается следственно-оперативная группа.

Видимых повреждений на теле не обнаружили, обстоятельства и причины гибели на воде устанавливают следователи.

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