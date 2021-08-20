Чотири тисячі поліцейських і нацгвардійців будуть ретельно стежити за порядком в Одесі і області з 20 по 25 серпня
Про посилення заходів безпеки в ці дні заявив начальник Одеської поліції Олег Бех, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Святкування приурочені з 3-річної річниці Незалежності України, яку відзначатимуть 24 серпня.
За словами Беха, всі підрозділи правоохоронців вже переведені в посилений варіант несення служби і відстежують ситуацію на в'їздах і виїздах з Одеси, а також в місцях масового скупчення людей.
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Найбільш насиченими будуть 23 і 24 серпня.
Зокрема, на День Державного прапора, 23 серпня, в області заплановані 63 масових акції, шість з яких пройдуть в Одесі. На них зберуться близько 25 тисяч осіб, безпеку забезпечуватимуть 1500 поліцейських і нацгвардійців.
На 24 число в регіоні заплановані 82 заходи, 13 з яких пройдуть в Одесі. За попередніми даними, в них візьмуть участь близько 70 тисяч осіб. За порядком на акціях стежитимуть 2300 силовиків.
[У відповідь на Одеса як вона є]
А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅
Aleksandr T., [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А ось і перша ластівка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Засікаємо через скільки хвилин вийде
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
А камера з КНДР і теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Anna Khvan]
Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель
Artem, [12.08.21 17:50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦♂
Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[У відповідь на Фестиваль]
Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю
Вікторія, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Ой, як незручно вийшло😜😜😜
Костянтин, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Це називається-порішали 😉
Bastian Meier, [12.08.21 17:52]
[У відповідь на Одеса як вона є]
Одна з дуже багатьох
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