4 тисяч поліцейських і нацгвардійців працюватимуть у посиленому режимі

Чотири тисячі поліцейських і нацгвардійців будуть ретельно стежити за порядком в Одесі і області з 20 по 25 серпня

Про посилення заходів безпеки в ці дні заявив начальник Одеської поліції Олег Бех, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Святкування приурочені з 3-річної річниці Незалежності України, яку відзначатимуть 24 серпня.

За словами Беха, всі підрозділи правоохоронців вже переведені в посилений варіант несення служби і відстежують ситуацію на в'їздах і виїздах з Одеси, а також в місцях масового скупчення людей.

Найбільш насиченими будуть 23 і 24 серпня.

Зокрема, на День Державного прапора, 23 серпня, в області заплановані 63 масових акції, шість з яких пройдуть в Одесі. На них зберуться близько 25 тисяч осіб, безпеку забезпечуватимуть 1500 поліцейських і нацгвардійців.

На 24 число в регіоні заплановані 82 заходи, 13 з яких пройдуть в Одесі. За попередніми даними, в них візьмуть участь близько 70 тисяч осіб. За порядком на акціях стежитимуть 2300 силовиків.

[У відповідь на Одеса як вона є]

А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А ось і перша ластівка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Засікаємо через скільки хвилин вийде

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А камера з КНДР і теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Anna Khvan]

Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель

Artem, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Звідки в цій країні стільки абсурду? 🤦‍♂

Валентина Соїна, [12.08.21 17: 50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Топ 10 розпилів 😂😂😂,, напиляла вона там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[У відповідь на Фестиваль]

Або закупівля за завищеними цінами за домовленістю

Вікторія, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Ой, як незручно вийшло😜😜😜

Костянтин, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Пристойний депутат, пиляють всі, а вона організувала ремонт вулиць ... в Одесі

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Це називається-порішали 😉

Bastian Meier, [12.08.21 17:52]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Одна з дуже багатьох

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