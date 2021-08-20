Одеські екологи забили на сполох через масовий мор риби взбізі популярного курорту

Екологічне лихо спостерігаються в каналі, що з'єднує Тилігульський лиман з Чорним морем, неподалік від Коблево (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомив одеський еколог Владислав Балинський, тут все дно всіяне загиблою атериною. Тонни риби. Замор спостерігається вже як мінімум два дні.

На думку еколога, загибель водних мешканців пов'язана з роботами з регуляції каналу. Такі роботи ведуться протягом чотирьох років і більшу частину часу шлюзи каналу закриті, що і стає причиною замору. Крім того, Балинський вважає, що недоліки при організації робіт призвели до постійного замивання каналу піском, через що управління шлюзами стає неможливим.

"Зараз вже розвивається гнильний процес, сморід стоїть. Очевидно, що ця ситуація становить небезпеку, в тому числі і для курорту Коблево, тому що канал відкривається прямо в пляжну зону. А тут при такій кількості органіки возможно розвиток хвороботворних бактерій", - повідомляє Балинський.

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