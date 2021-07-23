В результате ливня в Одессе уровень воды в Хаджибейском лимане достиг критического

О серьезной проблеме сообщили в мэрии, сообщают одесские СМИ.

Отмечается, что, если бы дождь не прекратился - начался бы перелив, который мог закончиться разрушением дамбы и полным затоплением Суворовского района.

Уровень воды в самой дамбе сравнялся с дорожным покрытием Объездной дороги.

В мэрии экстренно созвали техногенно-экологическую комиссию. Там решили писать запрос в Киев в комиссию национальной безопасности и даже лично премьер-министру.

У правительства будут просить деньги на реконструкцию аварийной дамбы и сбросных каналов к ней. А также на финансирование насосной станции «Северная» и глубоководного коллектора от нее, что позволит снизить уровень воды в лимане и нагрузку на дамбу.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

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