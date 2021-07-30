Экологическое бедствие произошло возле Одессы
С 29 июля экологи фиксируют массовый мор рыбы в Хаджибейском Лимане. Сотни молодых особей толстолобика, белого амура, карпа и пеленгаса плавают кверху брюхом в районе поселка Нати.
Об этом сообщил эколог Владислав Балинский у себя в
Специалист говорит, что мор рыбы связан с цветением цианобактерий вследствие чрезмерной эвтрофикации водоема.
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"Основным источником эвтрофикации Хаджибейского лимана, как известно, являются стоки "станции биологической очистки Северная", которая на балансе" Инфоксводоканала", - заявляет эколог.
Не так давно мы сообщали, что два пляжа в Одессе попали в черный список. Специалисты не рекомендуют там купаться из-за загрязненного моря.
В частности, в период с 19 по 26 июля было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и девять проб на санитарно-химические показатели.
Речь идет о пляжах Лузановка и 10 станция Большого Фонтана.
Напомним, что в Одессе возникла угроза прорыва дамбы хаджибейского: уровень воды достиг критического
Как сообщала Politeka, отдыхающим запретили купаться в Одессе, названа причина: какие пляжи угрожают здоровью
Также Politeka писала, популярные пляжи в Одессе попали в черный список: куда лучше не соваться отдыхающим