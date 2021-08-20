Одесские экологи забили тревогу из-за массового мора рыбы взбизи популярного курорта

Экологическое бедствие наблюдаются в канале, соединяющий Тилигульский лиман с Черным морем, неподалеку от Коблево (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщил одесский эколог Владислав Балинский, здесь все дно усеяно погибшей атериной. Тонны рыбы. Замор наблюдается уже как минимум два дня.

По мнению эколога, гибель водных обитателей связана с работами по регуляции канала. Такие работы ведутся на протяжении четырех лет и большую часть времени шлюзы канала закрыты, что и становится причиной замора. Кроме того, Балинский считает, что недочеты при организации работ привели к постоянному замыванию канала песком, из-за чего управление шлюзами становится невозможным.

"Сейчас уже развивается гнилостный процесс, вонь стоит. Очевидно, что эта ситуация представляет опасность, в том числе и для курорта Коблево, потому что канал открывается прямо в пляжную зону. А здесь при таком количестве органики возможно развитие болезнетворных бактерий", — сообщает Балинский.

Напомним, что в Одессе возникла угроза прорыва дамбы Хаджибейского лимана: уровень воды достиг критического

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