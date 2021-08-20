Одесские экологи забили тревогу из-за массового мора рыбы взбизи популярного курорта
Экологическое бедствие наблюдаются в канале, соединяющий Тилигульский лиман с Черным морем, неподалеку от Коблево (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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По мнению эколога, гибель водных обитателей связана с работами по регуляции канала. Такие работы ведутся на протяжении четырех лет и большую часть времени шлюзы канала закрыты, что и становится причиной замора. Кроме того, Балинский считает, что недочеты при организации работ привели к постоянному замыванию канала песком, из-за чего управление шлюзами становится невозможным.
"Сейчас уже развивается гнилостный процесс, вонь стоит. Очевидно, что эта ситуация представляет опасность, в том числе и для курорта Коблево, потому что канал открывается прямо в пляжную зону. А здесь при таком количестве органики возможно развитие болезнетворных бактерий", — сообщает Балинский.
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